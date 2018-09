Conectividade privada entre empresas cresce quase 10 vezes mais do que a Internet

Ler mais

Segundo o mais recente Índice de Interconexão Global (GXI) – um estudo de mercado anual publicado pela Equinix que analisa o intercâmbio global de tráfego de dados, a Interconexão está a tornar-se “o método ideal para as organizações operarem no mundo digital de hoje”.

A largura de banda da Interconexão deverá superar, em 2021, os 8200 Terabits por segundo (Tbps), ou o equivalente a 33 Zettabytes (ZB) de troca de dados por ano, um aumento em relação à projecção do ano anterior e representando quase dez vezes o crescimento projectado do tráfego da Internet. Isto representa uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 48%, quase o dobro do CAGR esperado (de 26%) do tráfego IP global.

O GXI também prevê o crescimento da largura de banda de Interconexão entre contrapartes. Por exemplo, a Interconexão entre empresas, cloud e provedores de TI deverá crescer 98% ao ano até 2021, suportando negócios que criam novos serviços digitais e migram cargas de trabalho existentes para plataformas cloud de terceiros.

Portugal está em posição para poder aproveitar esta tendência de crescimento acelerado, permitindo que as empresas nacionais tirem todo o partido dos benefícios da Interconexão, acedendo de forma imediata às principais rotas internacionais de dados.

É a partir de Lisboa que a Equinix fornece acesso directo a cabos submarinos como o WACS (Sistema de Cablagem da África Ocidental), ACE (Costa Africana da Europa), Tata Global Network e Main One, entre outros, que potenciam ligações digitais entre a Europa, América e África.

“A adaptação das empresas à era digital obriga-as a encarar muitos desafios – especialmente face à congestão da Internet pública, que já não garante a eficiência e segurança dos negócios – mas apresenta também novas oportunidades para as organizações”, disse Carlos Paulino, Director-geral da Equinix em Portugal.

“Para colmatar as deficiências da Internet pública, as empresas estão a recorrer crescentemente às soluções de Interconexão, que garantem a conectividade privada, eficiente e segura com os seus parceiros, funcionários e clientes. Temos um óptimo feedback por parte dos nossos clientes, para quem a Interconexão desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e crescimento dos seus negócios”.