Confederação britânica de empresários quer planos de contingência para o Brexit

A maioria das empresas britânicas está a preparar-se para ativar planos de contingência que lhes permitam fazer face às consequências do Brexit – sendo que o pior de tudo é que ninguém faz uma ideia clara de quais serão essas consequências. Se antes do Natal não houver mais vidências sobre elas, a Confederação da Indústria Britânica (CBI) disse que as medidas de contingência devem incluir cortes de empregos, ajustes nas cadeias de distribuição fora da Grã-Bretanha, armazenamento de stocks, bem como a realocação de produção e serviços no exterior.

O alerta da CBI deve-se ao crescente temor de que a Grã-Bretanha deixe a União Europeia em março sem um acordo sobre o futuro relacionamento entre as duas partes. Pior: tudo aponta para que esse relacionamento possa vir a ser bastante crispado, o que, em termos da economia e das empresas, só pode ser mau.

Se isso acontecer, a Grã-Bretanha poderá enfrentar novas tarifas para as suas exportações, a restituição de controlos fronteiriços e a imposição de restrições a viajantes e trabalhadores, uma combinação potencialmente prejudicial para os negócios.

As discussões entre os dois lados estão num impasse, principalmente sobre como manter a fronteira aberta entre a Irlanda, um membro da União, e a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido.

A cimeira dos líderes da União Europeia na semana passada não trouxe nenhuma progreção e a reunião de novembro foi mesmo cancelada. Como a próxima cimeira foi marcada para dezembro, o processo do Brexit está muito próximo da data oficial de partida da Grã-Bretanha. Mesmo que as duas partes cheguem a um acordo, há dúvidas sobre a capacidade de a primeira-ministra britânica, Theresa May, garantir a maioria necessária no Parlamento para fazer aprovar o documento que resultar das negociações, devido às sérias divisões sobre o assunto, mesmo no interior do seu partido.

“A menos que um acordo seja conseguido em dezembro, as empresas pressionarão o botão dos seus planos de contingência”, disse o alto dirigente da CBI, citado por vários jornais britânicos. Aquela estrutura associativa já há alguns meses vinha alertando para o facto de os empresários – e as pessoas em geral – não terem uma perceção definida sobre o Brexit, o que não é bom para nenhum negócio.

De então para cá, o governo de Theresa May preocupou-se em definir uma espécie de ‘road book’ do Brexit, nomeadamente para as empresas – mas os empresários continuam a queixar-se de que a incerteza política que reina em torno da matéria continua, se é que não piorou.