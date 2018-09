Conferências do Teatro discute obra literária de Alfredo Branco sobre território madeirense

As Conferências do Teatro de A a Z regressam esta quarta-feira ao Teatro Municipal Baltazar Dias, a partir das 18h00. Esta iniciativa vai discutir a obra literária de Alfredo Branco, primeiro visconde do Porto da Cruz, que retrata o território madeirense e ainda o património cultural material e imaterial da Madeira.

Para discutir a importância de Alfredo Branco estará Sílvia Gomes. A conferência vai ainda abordar António Braga, que governou a Diocese do Funchal, entre 1834 e 1840, tendo sido responsável pela interdição ao culto popular do frei Pedro da Guarda, e pelos apelos aos perigos da emigração e à vacinação.

Para discutir António Braga estará Cristina Andrade.

As Conferências do Teatro de A a Z realizam-se no Foyer do Teatro, e são promovidas pela Câmara Municipal do Funchal, em parceria com o Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias, a Cátedra Infante Dom Henrique para Estudos Insulares, a Agência de Promoção de Cultura Atlântica, a Universidade da Madeira e o Instituto Cultural dos Açores.