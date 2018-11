Mais de uma dezena de milhar de carros novos à espera de ser vendidos parados no terminal do porto de Setúbal ou a encher a pista da base aérea do Montijo. Navios ‘fantasma’ operados com recurso a a estivadores vindos de fora do porto de Setúbal e escoltados pela PSP. Greve consecutiva desde 5 de novembro às horas extraordinárias e manifestações diárias dos estivadores representados pelo SEAL – Sindicato de Estivadores e Atividade Logística alegando a existência de contratos precários. Intervenção da política de choque. Comunicados consecutivos da ministra do Mar. Recusa de negociações por parte dos operadores dos terminais, controlados pelo grupo turco Yildirim.

É neste barril de pólvora que se tem vivido nas últimas semanas, com o crescendo da tensão a verificar-se ao longo do dia de ontem, com o recurso por parte da Operestiva, do grupo turco Yildirim, a estivadores externos aos normalmente contratados para atividades no porto de Setúbal para enviar cerca de 2.500 automóveis para a Alemanha. A Autoeuropa terá conseguido a garantia do Governo e das forças policiais de que esses trabalhadores teriam proteção policial, como veio a acontecer.

A fabricante automóvel terá ganho tempo – continua a fabricar 885 carros por dia em Palmela e o espaço no porto de Setúbal e na base aérea do Montijo é finito e estava a aproximar-se perigosamente dos seus limites, o que poderia levar à interrupção da atividade laboral da Volkswagen em Portugal. Mas, o facto de se ter furado a greve do SEAL pode ter consequências cuja fatura está longe de se poder calcular. António Mariano, presidente do sindicato, disse que “foi um dia vergonhoso para a democracia” e ameaçou: “se calhar, vamos ganhar por quatro ou cinco a um”, o que promete represálias.

