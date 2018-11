Congresso Europeu de Joalharia arranca hoje no Porto

Arranca hoje, dia 29 de novembro, o IV Congresso Europeu de Joalharia, que se prolonga até amanhã.

A iniciativa é promovida pela Escola das Artes da Universidade Católica no Porto e inclui a exposição ‘Mostrar para Seduzir: Catálogos e outros documentos da Joalharia Europeia’.

“Depois das passagens por La Bañeza (Léon), Madrid e Barcelona, a quarta reunião da conferência – que irá explorar ideias sobre centros e periferias e abordar a relação entre joias produzidas em “centros” da moda e joias produzidas em outros lugares – viaja até ao Porto. Durante dois dias, os oradores irão analisar a história e a estética da joalharia em toda a Europa e darão a conhecer, ainda, como a ourivesaria europeia influenciou e foi influenciada por artistas de todo o mundo”, destaca um comunicado da organização.

O mesmo documento acrescenta que “a iniciativa – que se assume como um fórum para novas ideias e debates sobre a história da joalharia europeia – centra-se, igualmente, na análise da circulação de desenhos e motivos ornamentais entre países e períodos, no uso de novos materiais e diferentes técnicas”, além de abordar, “a forma como as joias viajavam, através das fronteiras e continentes, transportadas pela realeza, diplomatas, mercadores ou eclesiásticos”.

Ainda no âmbito do IV Congresso Europeu de Joalharia, irá inaugurar às 19h30 a exposição ‘Mostrar para Seduzir: Catálogos e outros documentos da Joalharia Europeia’, na qual será possível descobrir diversos documentos originais, como faturas, catálogos e outros materiais gráficos.

Esta exposição estará patente até 7 de dezembro, no átrio do Edifício de Restauro, no ‘campus’ Foz da Católica no Porto.

“A este nível, refira-se que, no panorama da joalharia europeia dos finais do século XX e das primeiras décadas do século XX, os catálogos de casas comerciais ou de fábricas de joalharia representaram um meio de divulgação das tipologias de adornos, dos metais e das gemas empregues, bem como das correntes estéticas em que se inseriam”, destaca o referido comunicado.

A exposição, que conta com a curadoria de Gonçalo Vasconcelos e Sousa, professor da Escola das Artes – permitirá, assim, uma visita a estes materiais distintos, fontes incontornáveis para entender a joalharia europeia da Belle Époque e dos períodos adjacentes.

Mais informação emhttp://artes.porto.ucp.pt/pt/central-eventos/29-nov-07-dez-exposicao-mostrar-para-seduzir.