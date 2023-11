Conheça o programa da conferência promovida pel’O Jornal Económico e pela Transfor, no próximo dia 28 de novembro às 9h30 no Teatro Miguel Franco, em Leiria, sobre o futuro da construção.

16 Novembro 2023, 14h47

Qual o caminho para transformar o sector da construção numa indústria limpa, será o Grande da conferência Forma Futura, que irá reunir académicos, empresários e decisores políticos no próximo dia 28 de novembro.

As boas-vindas estarão a cargo de José Carlos Lourenço, CEO da Media Nove, e de António Saraiva, Presidente do Conselho Estratégico da Transfor. A abertura da conferência será feita pelo Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Gonçalo Lopes.

O antigo Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Fernando Santos, fará a primeira intervenção com o tema Uma visão do futuro. O keynote speaker do dia será Alfredo Dias, Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, com as áreas do Património, Edificado e Turismo.

Haverá ainda um painel dedicado ao Futuro da Construção: o desafio das Indústrias Verdes que irá contar com a participação de António Ramalho, Gestor, José Carlos Pinto Nogueira, CFO da Mota-Engil, Miguel Saraiva, CEO and Leader Architet da Saraiva + Associados e Tiago Marto, Chairman da Transfor.

Para assistir ao vivo ao debate sobre o futuro da construção, no dia 28 de novembro a partir das 9h30, inscreva-se abaixo, ou acompanhe a transmissão em direto na JE TV e no Facebook e YouTube d’ O Jornal Económico.

Notice: JavaScript is required for this content.