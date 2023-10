Luis Vaz, de 51 anos, e Cláudia Torcato, de 48 anos, são os dois novos partners da Stanton Chase Portugal. Têm histórico em funções de desenvolvimento de negócio e direção em grandes empresas e multinacionais.

29 Outubro 2023, 12h03

A Stanton Chase Portugal reforçou a sua equipa duas vezes no espaço de um mês com executivos de topo, fortalecendo a sua presença no competitivo mercado do executive search.

Luis Vaz, de 51 anos, e Cláudia Torcato, de 48 anos, são os dois novos partners da empresa no nosso país.

Cláudia Torcato tem à sua responsabilidade a área de Tecnologia e Serviços Profissionais. Licenciada em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, com um MBA em Gestão Logística na Porto Business School e uma passagem pelo INSEAD na área de Estratégia em Marketing Digital, acumulou experiência em funções de desenvolvimento de negócio, de direção comercial e de marketing em empresas de referência nos mercados de Serviços, FMCG e Indústria.

Luis Vaz assume responsabilidade direta pelos clientes das áreas de Ciências da Vida e Saúde, Energia e Recursos Naturais e de Administração Pública, Educação e ONGs.

Licenciado em Gestão de Empresas com um MBA da AESE / IESE, adquiriu expertise e know how em funções de desenvolvimento de negócio e de direção geral em grandes empresas multinacionais de equipamentos (imaging) e de consultoria na área da saúde. Nos últimos quatro anos foi key account manager na Iqvia com responsabilidade direta por projetos de consultoria e informação de mercado em alguns dos maiores clientes da empresa, especialmente, da indústria farmacêutica

A aposta de ambos faz-se agora no reforço do posicionamento da Stanton Chase como uma empresa de referência na área de executive search e da LC – Lead & Coach no executive coaching.

Operando em Portugal há pouco mais de 13 anos, onde é considerada uma das cinco maiores empresas de executive search, a Stanton Chase possui uma equipa de 14 pessoas, distribuídas pelos escritórios em Lisboa e do Porto. A casa mãe Stanton Chase International, é membro da AESC – Association of Executive Search Consultants, integra o top ten mundial do sector, 80 escritórios em 47 países.