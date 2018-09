Conheça os vencedores do IoT Challenge 2018 da PT Empresas

Ler mais

Foram conhecidos os quatro vencedores da 3ª Edição do IoT Challenge, um certame tecnológico da PT Empresas que desafiou startups e empresas que actuam na área de machine to machine (M2M) e Internet of Things (IoT) a desenvolverem uma solução de forma rápida, escalável e segura, nas áreas de Smart Cities, Mobilidade e Indústria 4.0.

A Domatica Global Solutions, SA foi uma das quatro vencedoras com o seu projecto “Factory Connectivity” que apresentou um conceito de conectividade Plug&Play aplicada a soluções industriais tendo por base o middleware desenvolvido pela Domatica para o IoT: EdgeServer. Para o desafio, a empresa aplicou a sua solução à aquacultura monitorizando e controlando, em tempo real, a qualidade da água de um aquário.

A Compta – Emerging Business, SA também conquistou o júri com o projecto “Driving Cities For The Next Gen Connectivity For Smart Sensors – NB-IoT For Waste Sensors” que visa dotar as diversas redes de sensores, e em particular as sondas de medições de volume/peso, com mecanismos de conectividade assentes em NB-IoT.

A SERNIS – Formação e Soluções Tecnológicas, Lda foi premiada pela sua solução “Imapark”, um sistema de gestão inteligente de estacionamento na rua que ajuda os condutores a encontrarem com mais rapidez e também pré-reservarem um lugar de estacionamento livre nas vias públicas, usando sensores, marcadores de estrada, painéis electrónicos e uma app.

A quarta galardoada foi a THINKDIGITAL, Engenharia de Tecnologias de Informação, que apresentou o “NB-IOT 5D Space Monitor”, um equipamento capaz de monitorizar vários indicadores sobre o espaço envolvente, como a presença humana, nível de ruído, temperatura, humidade e luminosidade.

O júri foi composto por um representante da PT Empresas – Mário Sousa, por Pedro Carvalho pelo programa ENTER, e outros três elementos das empresas parceiras: Pela Cotec esteve Jorge Portugal; Paulo Pereira representou a Huawei; e Nicolas Damour veio pela Sierra Wireless.

Para além de condições especiais no acesso a serviços IoT da PT Empresas para todos os participantes – IoT Place e IoT Connect -, foram atribuídos prémios aos quatro melhores classificados, incluindo Alpha e Beta Passes para o Web Summit 2018, que se realiza em Lisboa de 5 a 8 de Novembro.

As startups vencedoras poderão ainda, durante um ano, utilizar gratuitamente as instalações do Edifício ENTER, um programa que ambiciona capacitar novos negócios, seja com ferramentas, expertise ou espaço para trabalhar.