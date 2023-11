Conversa com a dupla que está por trás da Feira Feita e que, nos dias 18 e 19 de novembro, vai transformar o Mercado de Arroios, em Lisboa, num ponto de encontro entre artesãos e visitantes. Sempre com a ambição de alargar e reforçar as “ligações” entre quem vive ou luta para viver de um ofício.

11 Novembro 2023, 09h00

O mercado de Arroios, no centro da Lisboa multicultural, quer-se aberto aos mundos para onde as suas quatro portas se abrem. E se o habitual é ter bancas de fruta, legumes, peixe e outros produtos expectáveis num mercado que não cessa de reinventar-se, nos próximos dias 18 e 19 de novembro, haverá também bancas onde artesãos-autores com produção em Lisboa vão expor as suas criações.

A 5ª edição da Feira Feita, que pretende ser uma montra experimental, apresenta na sua “nova casa” 80 artesãos-autores, um número expressivo face às edições anteriores e que a dupla fundadora da iniciativa, Rita Daniel e Bernardo Gaeiras, considera um reflexo do crescimento e fortalecimento do setor das artes e ofícios em Lisboa, e que plasma, também, a pertinência do reforço desta rede de artesãos para facilitar o networking e a partilha de conhecimento.

E são muitas as técnicas representadas na Feira Feita, desde Cerâmica, Têxtil e Joalharia à Marcenaria, Encadernação, Cestaria e Produção Gráfica, sem esquecer as Técnicas Mistas. Nesta edição, o público terá oportunidade, mediante inscrição prévia com valor associado, de participar em 20 workshops diferentes. Para miúdos e graúdos. Para estimular a apetência pelo saber fazer à mão.

