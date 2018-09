O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira o novo hospital da Madeira como Projeto de Interesse Comum. Segundo avançou ao Económico Madeira fonte ligada ao processo, este passo é fundamental para a garantia de apoios e a abertura do concurso internacional.

Com esta decisão, o projeto concluído em julho pode finalmente ganhar ‘pernas para andar’. O Governo Regional prevê mesmo que as obras possam avançar já em maio ou junho do próximo ano.