Conselho Europeu de Inovação premeia sete entidades em Portugal

No quadro do programa Horizonte 2020, sob a responsabilidade do comissário europeu Carlos Moedas, o Conselho Europeu de Inovação (EIC) vai destacar sete beneficiários portugueses inseridos em quatro projetos vencedores.

Os premiados portugueses são o Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia e a FCIENCIAS.ID – Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências, pelo projeto ChipAI; a Biofabics, pela investigação no FishAI; a Universidade de Aveiro, a Graphemest e a Stemmatters, Biotecnologia e Medicina Regenerativa, pelo trabalho no NeuroStimSpinal; o Instituto de Medicina Molecular, pelo projeto NOVIRUSES2BRAIN.

Os quatro projetos de investigação integram um grupo de 38, num valor total de 124 milhões de euros. O financiamento é atribuído sob o braço FET Open do EIC, que premeia tecnologias emergentes e de futuro. O FET Open é, hoje, uma das partes centrais do EIC. Apoia cientistas de topo, investigadores, inovadores, empreendedores e pequenas empresas com ideias brilhantes.

Entre 2018 e 2020, o piloto do Conselho Europeu de Inovação vai disponibilizar 2,7 mil milhões de euros para inovações disruptivas criadoras de novos mercados.

O próximo prazo para candidaturas termina a 24 de janeiro de 2019.