Consórcio Moray Offshore Windfarm anuncia a assinatura de acordos de financiamento

O consórcio que junta a EDP Renováveis (através da sua subsidiária EDPR UK Limited), a francesa Engie e a DGE – Diamond Generating Europe Limited fechou esta quarta-feira um financiamento de 2,9 mil milhões de euros para a construção do parque eólico de 950 megawatts (MW). Trata-se do parque Moray Offshore, que aquele consórcio irá construir ao largo da Escócia.

A EDP anunciou em comunicado que os acordos de financiamento do projecto foram celebrados hoje com um sindicato de bancos comerciais e também com a EKF, Denmark’s Export Credit Agency (EKF) e o Japan Bank for International Cooperation (JBIC).

O financiamento é composto por um project finance, que inclui dívida sénior de 2,1 mil milhões de libras, juntamente com outros instrumentos de dívida de 0,5 mil milhões de libras e um equity bridge loan facility para cobrir parte das necessidades de capital. A conclusão está prevista ocorrer até ao final do ano.

Em Setembro de 2017, o Department for Business, Energy & Industrial Strategy – BEIS do Reino Unido atribuiu à Mowel um Contract for Diference (CfD) de 15 anos para a entrega de 950 MW de geração eólica offshore a £57,5/MWh (tarifa baseada em 2012). O projecto Mowel deverá ficar operacional em 2022, diz a EDP.

João Manso Neto, CEO da EDP Renováveis comentou na nota de imprensa que “este é um enorme passo em frente para este projeto, no qual o consórcio depositou toda a sua confiança. Dadas as suas dimensões e características, um negócio desta magnitude é um marco no financiamento da energia renovável à escala global. Estamos orgulhosos pelo facto de o nosso projeto ser a estrela do jogo”.

O consórcio Moray Offshore Windfarm (East) Limited (Mowel), é actualmente detido pela EDP Renováveis em 43,3%, pela Green Limited, que é parcialmente detida pela DGE em 33,4% e pela Engie em 23,3%.

A EDP Renováveis é controlada em 82,6% pela EDP.