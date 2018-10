Construção: custos aumentam 1,4% em agosto, tal como em julho

A variação homóloga do Índice de Custos de Construção de Habitação Nova foi 1,4% em agosto, idêntica à verificada em julho, segundo divulgou esta segunda-feira, o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Ainda no mês de agosto último, o índice referente ao custo de Mão-de-Obra registou uma variação homóloga de 1,4%, igual à do mês precedente, enquanto os preços dos Materiais registaram uma subida de 1,5% em relação a idêntico mês do ano anterior, 0,1 pontos percentuais (p.p.) superior ao registado em julho.

A análise revela ainda que as variações homólogas dos índices para Apartamentos e Moradias fixaram-se, tal como no mês anterior, em 1,4% e 1,5%, respetivamente.

Os maiores aumentos no custo da manutenção e reparação regular da habitação observaram-se na Área Metropolitana de Lisboa (3,3%) e no Norte (3,0%). Em agosto, estas duas regiões foram as únicas a apresentar taxas de variação homóloga superiores à observada para o Continente (2,7%). As menores taxas de crescimento registaram-se no Alentejo e no Algarve (ambas com 0,4%).