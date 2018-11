A investigação do Ministério Público a um alegado esquema de subornos pagos por construtoras a altos quadros da Parque Escolar levou, nesta semana, à constituição de quatro arguidos: uma construtora e três quadros da Parque Escolar que foi nesta semana alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária (PJ). Responsáveis da empresa pública recebiam dinheiro, carros e imóveis como contrapartidas pela aprovação de projetos e adjudicação de serviços, revelou ao Jornal Económico fonte próxima ao processo.

Fonte oficial da Procuradoria Geral da República (PGR) confirmou ao Jornal Económico que “o inquérito tem quatro arguidos constituídos (três pessoas singulares e uma pessoa coletiva) e encontra-se em segredo de justiça”, não esclarecendo se as três pessoas singulares são quadros da Parque Escolar. De acordo com fonte próxima ao processo, entre os arguidos encontram-se atuais quadros da empresa pública e uma empresa de construção civil no âmbito de um segundo inquérito à Parque Escolar, aberto pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) em 2016.

Em causa está uma investigação sobre alegados crimes de corrupção para aprovação de projectos de obras e adjudicação de serviços de manutenção nas escolas que são agora a principal fonte de despesa daquela empresa pública.

