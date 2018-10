Construtora Lucios entra em força no mercado imobiliário

Ler mais

No ano em que comemora 75 anos, a Lucios vira as suas atenções para um novo setor de atividade: a Lucios Real Estate conta com um investimento de 150 milhões de euros e tem em carteira alguns dos projetos imobiliários mais importantes dos próximos anos, no Porto, refere a empresa em comunicado.

Reflexo da postura do Grupo Azevedo’s no mercado, “a Lucios Real Estate é uma das principais novidades do ano 2018 no panorama imobiliário nacional. Responsável por projetos ‘chave na mão’, concessões e projetos imobiliários, a empresa dispõe já de 100 colaboradores fixos dedicados a esta área de negócio”.

Na tentativa de completar as áreas da construção e reabilitação, a Lucios começou a dedicar-se à comercialização de projetos nos segmentos residencial, retail e escritórios, nos anos 90. Do vasto portefólio, destacam-se obras como o histórico edifício da baixa do Porto, o Passeio das Cardosas, na vertente residencial, o Mercado Beira-Rio, localizado em Vila Nova de Gaia, em retail, e o Via Norte Trade Center, na Maia, na vertente de escritórios.

“Este ano a empresa aplica toda a sua experiência e reforça a aposta no setor residencial, com a construção e promoção de dois importantes empreendimentos de luxo na cidade do Porto. Com localizações privilegiadas perto da natureza e do centro, o Essenza, junto ao Parque da Cidade, e o Montevideu Six Villas, na Foz, prometem atrair compradores de diferentes nacionalidades. O investimento próprio ronda os 40 milhões de euros”.

A Lucios Real Estate tem ainda em carteira importantes projetos ‘chave na mão’ e concessões. “O Palácio de Cristal, emblemática sala de festas da cidade do Porto, é um dos principais projetos do grupo para 2019. A sua reabilitação está nas mãos da construtora e a concessão do espaço ficará também na esfera do Grupo, que terá como missão dinamizar esta grande sala de espetáculos”.

Ainda em destaque estão também os projetos hoteleiros como o futuro Hotel Catalonia, na antiga pensão Aviz, e o Hotel Bonjardim do Grupo Accor. Mas os investimentos imobiliários não se ficam apenas pela cidade do Porto, “a Lucios Real Estate está a apostar também na capital, com a promoção de um edifício de habitação com 29 apartamentos em plena Avenida da República, o denominado República 95”.

No total foram investidos 150 milhões de euros no novo setor de atividade da empresa. Quanto ao retorno, “a Lucios acredita que esta nova área de negócio totalize 60% do volume total de faturação da empresa”, afirma Filipe Azevedo, administrador da Lucios.