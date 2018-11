Consultora ROFF vai contratar 230 colaboradores em 2019

A consultora tecnológica do grupo Gfi, que conta com que conta com cerca de mil colaboradores, 191 dos quais recrutados já este ano, vai reforçar os quadros com 200 consultores SAP e 30 consultores OutSystems, para responder ao forte crescimento nestas áreas.

“No próximo ano iremos aumentar a equipa à medida que vão surgindo novos projetos, para que o crescimento seja feito de forma sustentada”, justifica Sílvia Gusmão, diretora de Recursos Humanos, Formação e Qualidade da ROFF.

As novas vagas destinam-se a colaboradores com experiência em áreas como a programação e consultoria SAP e OutSystems, mas também a jovens que querem iniciar uma carreira na empresa. “A contratação de recém-licenciados é uma aposta que sempre fez parte da gestão de recursos humanos da ROFF. Aliás, esta é uma aposta que a empresa pretende manter nos próximos anos”, acrescenta.

A empresa privilegia os candidatos que possam facilmente integrar-se na sua cultura empresarial, “sejam dinâmicos, proativos e tenham facilidade no relacionamento interpessoal”, bem como apresentem bons conhecimentos de línguas estrangeiras, nomeadamente de inglês e francês.

Para quem não tem experiência o ponto forte é ter formação superior nas áreas de Gestão, Gestão Informática, Sistemas de Informação, Logística e Engenharias.

“A ROFF valoriza ainda colaboradores que demonstrem capacidade de aceitar novos desafios e experiências, quer nacionais quer internacionais. Somos uma empresa que se encontra em mercados tão diversos como a Europa, África e América do Sul, e isso leva-nos a procurar colaboradores que desejem abraçar uma carreira fora de Portugal”, refere Sílvia Gusmão.