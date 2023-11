A ferramenta traz a possibilidade de fornecer uma visão 360º acerca do comportamento de consumo dos clientes, garantindo a obtenção da opinião destes em toda a sua jornada, desde a pesquisa, passando pelo momento de compra até à eventual identificação de problemas (reclamações) resultantes da normal relação entre marcas e consumidores.

15 Novembro 2023, 21h00

A Consumers Trust anuncia esta quinta-feira na Web Summit a representação da Trustvox na Europa e África do Sul. A scale up tecnológica portuguesa vai integrar maior ferramenta de reviews da América Latina nas suas cinco plataformas.

A Trustvox é a maior plataforma de recolha de reviews da América Latina -, integrando-a nas suas cinco plataformas dos países onde atualmente opera: Portugal, Espanha, França, Reino Unido e África do Sul.

“Fornecer uma visão 360º acerca do comportamento dos clientes e da experiência de consumo, é o objetivo desta inovação”, diz Consumers Trust que detém as plataformas Portal da Queixa (PT), Libro de Quejas (ES), Réclame ICI (FR), Complaints Book (SA) e ComsumersTrust (UK), regressa à Web Summit, onde marca presença desde a primeira edição.

Amanhã, dia 16 de novembro, é anunciado o lançamento da marca Trustvox by Consumers Trust “uma novidade que incide na integração da maior ferramenta de reviews da América Latina nas suas cinco plataformas, passando a ser representante desta inovação no mercado europeu e sul africano”.

“A grande diferença entre as plataformas de reviews já existentes e a Trustvox é que esta ferramenta garante que as reviews publicadas são apenas resultantes de compras efetuadas nas marcas avaliadas e não publicadas pelos owners do negócio ou por utilizadores que registam a opinião pública, mas sem realizarem a compra”, diz a empresa.

Reviews são ferramentas importantes sobre a qualidade da experiência de consumo. Pedro Lourenço, CEO & Founder da Consumers Trust, explica a mecânica do processo. “O resultado das reviews que forem efetuadas, será traduzido através de um algoritmo que permitirá avaliar a performance de cada marca, podendo ser integrado igualmente nas plataformas da Consumers Trust, possibilitando que os consumidores tenham uma perceção de valor de marca mais transparente, real e alargada”, revela.

“How to Build Positive Corporate Brand Reputation” é ainda o tema que Pedro Lourenço leva como speaker à plateia do palco Growth, no dia 16 de novembro. O objetivo da palestra é abordar a importância de criar uma boa reputação corporativa na economia digital.