Consumidores chineses estão preocupados e gastam menos

Os grandes consumidores chineses estão cada vez mais reticentes perante a economia chinesa, segundo o economista Jian Guang Shen, da consultora chinesa JD Digits. Embora este especialista saliente que os consumidores chineses estão ”financeiramente saudáveis”, muitos ainda sentem incertezas sobre o futuro, tal como refere a imprensa internacional

”A queda no consumo é o maior risco, porque todos estão cientes da queda atual no investimento. Estão todos cientes da guerra comercial com os EUA”, afirmou Shen numa conferência de imprensa na China. ”A confiança de todos, a esperança que a situação melhore, diminuiu, e o consumo foi imediatamente impactado. Nos próximos meses, o consumo continuará a desacelerar”, conclui.

De acordo com as mais recentes estatísticas, as vendas em retalho da China caíram 8,6% em outubro, um forte contraste entre os anos anteriores, que geralmente viram um crescimento de quase 10%.

A economia chinesa entrou em queda este ano depois dos esforços do governo para reduzir a dependência do crescimento impulsionado pela dívida não terem sido concretizados, o que fez com que as empresas não conseguissem obter financiamento tão facilmente. O aumento das tensões com os EUA, o maior parceiro comercial da China, vincou a incerteza.

A segunda maior economia do mundo desacelerou em comparação com os 6,7% registados no segundo trimestre do ano, algo previsto pelos analistas, que ainda assim projectavam uma expansão de 6,6%, conforme assinalam dados divulgados pela agência ”Reuters”.

O PIB da China cresceu 6,5% no terceiro trimestre de 2018, o que representa o crescimento mais fraco desde o primeiro trimestre de 2009, anunciou esta sexta-feira o departamento de estatísticas chinês. “A desaceleração foi um pouco mais acentuada do que o esperado, mas basicamente encaixa-se na nossa narrativa para a economia”, disse Bill Adams, do grupo PNC Financial Services, num relatório citado pela agência de notícias Associated Press.