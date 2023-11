O relatório da consultora Bain & Company, baseado num inquérito em que participaram 23 mil consumidores, permitiu concluir que 64% das pessoas “têm uma forte preocupação com a sustentabilidade”, uma realidade que se “intensificou nos últimos dois anos, principalmente devido às condições climáticas extremas que ocorrem em diversas partes do globo”.

A preocupação crescente com a sustentabilidade levou os consumidores a mudarem os seus hábitos e, inclusive, a admitirem desembolsar um valor mais elevado. De acordo com o mais recente “CEO Sustainability Guide” da Bain & Company, os consumidores ponderam pagar 12% a mais por artigos sustentáveis.

Quanto ao perfil de consumidor, o inquérito permitiu concluir que os baby boomers (pessoas nascidas entre 1945 e 1964) revelam o mesmo nível de preocupação com estas questões que a geração Z (1995 e 2010).

Em percentagens, 72% dos consumidores da Geração Z e 68% dos baby boomers “em todo o mundo estão muito ou extremamente preocupados com o ambiente”, refere o documento, acrescentando que “nos casos da Índia, França e Japão, os baby boomers têm um nível de preocupação ainda maior”.

Por mercado, “os consumidores da Índia, Indonésia, Brasil e China estão dispostos a pagar mais 15% a 20% por produtos sustentáveis”, os “consumidores americanos pagariam mais 11%”, “enquanto os consumidores do Reino Unido, Itália, Alemanha e França, só estão dispostos a pagar entre mais 8 a 10%”, detalha o documento.

Sobre o papel do tecido empresarial nesta questão, a Bain & Company identificou falta de preparação das empresas neste campo, sendo que “mais de 60% das empresas não estão preparadas para atingir os seus objetivos de sustentabilidade”.

“Os executivos sabem que têm um papel fundamental a desempenhar na transição energética e de recursos, mas estão preocupados com o fosso crescente entre os seus progressos e os compromissos públicos. Existem três alavancas que os CEOs devem priorizar: política, tecnologia e mudanças no comportamento do consumidor”, explica François Faelli, Sócio e Diretor da prática global de Sustentabilidade da Bain & Company, citado em comunicado de imprensa.

O relatório alerta, ainda, para o que é classificado como uma “desconexão entre o que os consumidores desejam e o que é vendido”. Segundo a consultora norte-americana, “48% dos consumidores estão preocupados com a forma como um produto pode ser reutilizado, a sua durabilidade e como minimizar os resíduos gerados”. Em vez disso, a maioria das empresas baseia a sustentabilidade dos seus produtos em fatores como o fabrico, os ingredientes e as práticas agrícolas adotadas. Por causa disto, quase metade dos consumidores nos mercados desenvolvidos acredita que viver de forma sustentável é demasiado caro, porque confundem “sustentável” com “premium”.