A dívida pública da Região Autónoma da Madeira (RAM) manteve a tendência de descida em 2018, sobretudo graças à redução do endividamento das empresas públicas. Entre 2012 e o final do terceiro trimestre do ano passado, a dívida regional teve uma diminuição de 20% para 5,3 mil milhões de euros, com a Madeira a registar um rácio de endividamento mais favorável que o da República.

Recorde-se que, em 2011, a Região recebeu da República um programa de assistência financeira no valor de 1,5 mil milhões de euros, que vai custar 653 milhões de euros em juros, até 2033. O Governo Regional tem procurado reduzir a taxa de juro deste empréstimo, de 3,375% para 2,6% (média a que o Estado central se financia), mas sem sucesso.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor