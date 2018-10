Contratos em concursos públicos somaram mais de 950 milhões de euros até agosto

O valor dos contratos celebrados no âmbito de concursos públicos e divulgados no Observatório das Obras Públicas, nos primeiros oito meses deste ano, foi de 954 milhões de euros, de acordo com o barómetro das obras públicas revelado esta quarta-feira, 10 de outubro, pela Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN).

Este valor representa uma subida de 13% face ao período homólogo de 2017. Os números mostram que o “diferencial entre a contratação reportada e os concursos de empreitados lançados” situa-se em cerca de 643 milhões de euros, desde o início de 2018.

Por seu turno, os contratos celebrados na modalidade de Ajuste Direto e Consulta Prévia registaram um total de 388 milhões de euros, o que representa uma descida de 25% face ao mesmo período do ano passado. Assim, o volume total de contratos celebrados e assinalados até ao final de agosto deste ano situou-se nos 1.437 milhões de euros, o que significa um decréscimo de 1%, quando comparado com o mesmo período de 2017.

No que diz respeito ao número de total de concursos promovidos nos primeiros oito meses de 2018, foi registada uma quebra de 24%, face ao mesmo período do ano passado. Esta percentagem fez com que, pelo oitavo mês consecutivo, se obtenha um registo “significativamente negativo ao nível do lançamento de concursos de empreitadas de obras públicas”.