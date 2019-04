Controlo de gastos e crescimento das receitas fiscais é a análise mais recente da DBRS à Madeira

Sara Madruga da Costa salientou ainda “o estranho silêncio do PS-Madeira em relação a esta matéria”, bem como a tentativa de branqueamento deste partido relativamente ao passado, relembrando que “a campanha difamatória contra o CINM, orquestrada ao longo do tempo, teve, precisamente na sua origem, os socialistas e bloquistas e contou, aliás, com dois pontas de lança socialistas, nomeadamente Ana Gomes e o ex primeiro-ministro José Sócrates”.