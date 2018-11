Coprocessamento pode evitar a emissão de 3,3 milhões de toneladas de CO2 em Portugal até 2023

Até 2023, estima-se que a atividade de coprocessamento permite evitar, em média, cerca de 543 mil toneladas de CO2 (dióxido de carbono) por ano, o que pode levar a menos de 3,3 milhões de toneladas até 2023.

De acordo com o estudo “13 anos de coprocessamento em Portugal”, elaborado pela empresa AVE – Gestão Ambiental e Valorização Energética, que será hoje, dia 29 de novembro, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, apresentado publicamente “o impacto do coprocessamento em Portugal reduziu nos últimos 13 anos CO2 equivalente à substituição de 86 mil carros a gasóleo por carros elétricos”.

“Desde 2005, período em que este processo começou a ser utilizado pelas cimenteiras portuguesas, o consumo anual de combustíveis e matérias-primas alternativas aumentou de 42 mil toneladas para cerca de 300 mil toneladas, uma subida superior a 600%”, destaca um comunicado da AVE.

Para Luís Realista, administrador da AVE, “é importante olhar para os últimos 13 anos de atividade e perceber o contributo que temos dado para uma utilização cada vez mais eficiente de materiais com baixo potencial de reciclagem”.

“Mas, mais do que isso. e porque queremos continuar a contribuir para a melhoria económica e ambiental, este estudo olha para o futuro do coprocessamento. Por isso, vamos juntar parceiros com quem queremos discutir estratégias para o futuro da atividade em Portugal”.

A AVE é uma empresa que faz a prospeção, monitorização, avaliação e gestão de resíduos para o coprocessamento.

Desde que a AVE começou a sua atividade em 2005, “estima-se que tenha dado um contributo positivo para a balança comercial portuguesa de 9,1 milhões de euros anualmente”.

“A utilização de combustíveis alternativos permitiu ainda a criação de 140 postos de trabalho, a maioria no setor do transporte de mercadorias e na gestão de resíduos”, assegura o referido comunicado da AVE.

A apresentação do estudo vai contar com a presença de Carlos Martins, secretário de Estado do Ambiente. e de António Lorena, da 3Drivers, consultora que coordenou o estudo e que irá apresentar as respetivas conclusões.