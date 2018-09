Coreia do Norte aceita presença de especialistas estrangeiros no desmantelamento nuclear

Ler mais

A Coreia do Norte anunciou esta quarta-feira que irá avançar com o desmantelamento permanente das principais bases de mísseis do país na presença de especialistas internacionais.

O anúncio do líder norte-coreano, Kim Jong Un, em conferência de imprensa conjunta com presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, dá mais um passo na revitalização as negociações com os Estados Unidos da América (EUA).

O tema esteve na agenda do encontro, onde os dirigentes anunciaram que a Coreia do Norte estaria disposta a desmantelar o principal complexo nuclear do país se os EUA adoptassem uma “ação recíproca”, de acordo com as informações divulgadas pela agência Reuters.

O encontro entre os dois líderes coreanos resultou num acordo de que os dois países devem ser “uma ilha de paz sem armas nucleares ou ameaças nucleares”, naquele que é o terceiro encontro entre ambos este ano.

Recorde-se que a 24 de agosto, o presidente dos EUA, Donald Trump, cancelou a viagem do secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, à Coreia do Norte devido à falta de progressos no processo de desnuclearização daquele país, que foi acordado numa cimeira histórica entre os dois líderes dos dois países no passado mês de junho, em Singapura.

No entanto, Donald Trump admitiu que “num futuro próximo”, assim que os problemas comerciais com a China se resolvam, Mike Pompeo possa finalmente viajar para avaliar a desnuclearização da Coreia do Norte.