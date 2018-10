“Coreia do Norte pretende abolir todo o armamento nuclear”, garante Seul

O presidente da Coreia do Norte Kim Jong Un “pretende abolir todas armas nucleares, materiais e instalações para conseguir a desnuclearização completa”, revelou o presidente sul-coreano Moon Jae-in, em entrevista à “BBC”, depois de já ter estado reunido numa terceira cimeira com Kim Jong Un no passado mês de setembro.

Kim Jong-Un e o presidente dos EUA, Donald Trump, prometeram trabalhar para a desnuclearização durante a cimeira realizada em junho em Singapura, embora não tenham revelado muitos pormenores sobre esse acordo. Desde então, as negociações pouco ou nada evoluíram com a Coreia do Norte a recusar-se a declarar as suas armas e instalações nucleares ou concordar com um cronograma concreto.

Nesta entrevista, Moon Jae in destacou a determinação de Kim Jong Un de abandonar os programas nucleares e mísseis. “Pela completa desnuclearização, ele [Kim Jong Un] pretendia começar com os testes nucleares e de mísseis adicionais, e então abolir as instalações que produzem as armas nucleares e desenvolver os mísseis e todas as armas e materiais nucleares existentes”, referiu o líder da Coreia do Sul.

Donald Trump afirmou na última terça-feira, 9 de outubro, que a segunda cimeira com Kim Jong Un será realizada após as eleições marcadas para 6 de novembro. Ainda não são claras as medidas que os Estados Unidos pretendem tomar para a desnuclearização “da península coreana”.