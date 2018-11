Coreia do Norte testa nova arma tática ultra moderna

O líder norte-coreano Kim Jong Un testemunhou o teste de uma nova arma tática ultramoderna recentemente desenvolvida que poderá servir como uma ‘parede de aço’, segundo revela a agência “Reuters”, com base na informação indicada pela imprensa estatal da Coreia do Norte na última sexta-feira, 16 de novembro, sem no entanto avançar detalhes sobre a arma.

Esta foi a primeira observação do presidente norte-coreano do teste de armas este ano e poderá complicar as negociações nucleares já paralisadas com os Estados Unidos, embora Washington e Seul tenham minimizado este desenvolvimento num aparente esforço para não complicar ainda mais as negociações.

Especialistas indicam que o teste faz parte de uma iniciativa de Kim Jong Un de mudar a base do poder militar convencional de um exército de quase 1,3 milhões de pessoas para armas de alta tecnologia.

“Isto é como a versão norte-coreana da reforma militar. Se tivermos que encontrar uma mensagem subjacente para o mundo exterior, isto é ‘não nos subestimem, estamos a modernizar-nos também”, disse Choi Kang, vice-presidente do Instituto Asan de Estudos Políticos, em Seul.

As novas armas avançadas podem ser ainda mais cruciais se o país abandonar pelo menos parte do seu arsenal nuclear. Os militares norte-coreanos têm quase 5.500 lançadores de mísseis (MLRS na sigla inglesa), 4.300 tanques, 2.500 veículos blindados, 810 caças, 430 navios de combate e 70 submarinos, de acordo com uma avaliação feita em 2016 pelo Ministério da Defesa do Sul.

O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais identificou na última semana pelo menos 13 bases de mísseis não declarados dentro da Coreia do Norte. O instituto de pesquisa de Washington também referiu que Pyongyang tem vindo a desenvolver unidades de hovercraft para as suas forças especiais de 200 mil pessoas, como parte do movimento de modernização militar.

Kim Jong tem feito pressão para modernizar as linhas de produção em fábricas de munições e substituir armas e tecnologias antigas desde que assumiu o poder, no final de 2011.

A agência de notícias sul-coreana “Yonhap” revelou que a nova arma testada era um novo modelo de MLRS, citando uma fonte militar não identificada. Alguns especialistas sugerem que poderá tratar-se de um novo míssil de curto alcance.