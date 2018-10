Coreias começam a remover minas junto à fronteira

As tropas da Coreia do Norte e Sul começaram esta segunda feira, 1 de outubro, a remover cerca de 800 mil minas enterradas ao longo da fronteira, revelou o ”BBC”. No Sul, a limpeza começou na Área de Segurança Conjunta fortemente fortificada na aldeia de Panmunjom.

As minas localizadas numa zona onde centenas de soldados foram mortos na guerra da Coreia também serão removidas. A operação foi acordada pelos líderes das duas Coreias e terá a duração de 20 dias, afirmou o Ministério da Defesa da Coreia do Sul, num comunicado divulgado pelos meios de comunicação internacionais.

Quando o trabalho estiver concluído, os altifalantes usados para transmitir propaganda, os postos de vigilância e as armas também serão removidos, deixando as tropas da área desarmadas, ações que fazem partes das medidas para diminuir as tensões ao longo da fronteira, acrescentou o comunicado.