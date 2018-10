Cortes em nome de uma “maior eficiência”. O que fará Bolsonaro quando tomar posse

O recém-eleito presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, já anunciou qual será a primeira medida que vai tomar assim que for empossado. O candidato do Partido Social Liberal (PSL) quer iniciar uma reestruturação de ministérios do governo federal, estando prevista a fusão e extinção de várias pastas, em prol de uma maior da eficiência governativa.

A notícia é avançada pelo jornal “Folha de S. Paulo”, que indica que, em conversa informal com membros da equipa do ainda presidente Michel Temer, Jair Bolsonaro terá recuado nas intenções de cortar para metade o número de ministérios. A ideia inicial era cortar os ministérios de 29 para 15, mas o candidato do PSL terá decidido manter pelo menos 19 ministérios em funções.

Uma das fusões propostas por Jair Bolsonaro é a do Ministério da Agricultura e o do Meio Ambiente, de modo a forma um “superministério”. Outra das mexidas previstas prende-se com a área da economia. Jair Bolsonaro quer fundir as pastas da Fazenda, do Planeamento e da Indústria e Comércio e formar um novo ministério – o Ministério da Economia. Neste último deve ainda ser incluída a Secretaria Executiva do PPI (Programas de Parcerias de Investimentos).

O candidato de extrema-direita Jair Bolsonaro venceu a segunda volta das eleições no Brasil, com 55,15% dos votos, o que corresponde a 57.765.131 votos. Já o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), Fernando Haddad, conquistou 46.969.763 votos (44,85%).