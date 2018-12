Corticeira Amorim paga seis cêntimos por ação em dividendos extraordinários

A Corticeira Amorim irá pagar dividendos extraordinários no valor de seis cêntimos por ação aos seus acionistas a partir do próximo dia 19 de dezembro, segundo informa a maior corticeira do país num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta segunda-feira, 3 de dezembro.

Esta decisão surge depois de uma assembleia geral extraordinária realizada durante a manhã desta segunda-feira. Este pagamento será feito através da Central de Valores Mobiliários, sendo o agente pagador o BPI.

A Corticeira revela também que os acionistas “para efeitos de isenção, dispensa de retenção na fonte ou redução da taxa de retenção na fonte de IRS ou de IRC, deverão fazer prova dos factos de que dependem as referidas exceções, até ao dia do início do pagamento dos dividendos, junto do intermediário em que se encontrem registadas as respetivas ações”, lê-se no comunicado.

Esta decisão já levou a Corticeira Amorim a valorizar 1,39%, para 9,48 euros na Bolsa de Valores de Lisboa. Nesta assembleia geral extraordinária foram ainda debatidos dois pontos, os quais acabaram por ser aprovados por maioria.

O ponto correspondente ao “balanço intercalar individual da sociedade, reportado a 30 de setembro de 2018” e o ponto relativo à “proposta de distribuição parcial de reservas distribuíveis no montante de 11,305 milhões euros, equivalentes ao valor bruto de 0,08 cêntimos por ação, a distribuir pelos acionistas na proporção das suas participações, a pagar no prazo máximo de 20 dias”.