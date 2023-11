O furto de identidade “é um fenómeno verificado com cada vez maior frequência, que consiste na utilização fraudulenta de dados por terceiros, com recurso à usurpação de identidade de empresas legítimas, normalmente saudáveis em termos financeiros”. Este risco aumentou com a subida das transações online, e representa já uma ameaça também para o tecido empresarial.

9 Novembro 2023, 15h35

“A Cosec acaba de lançar a Cobertura Acessória de Furto de Identidade e é a primeira seguradora de crédito a fazê-lo em Portugal”, revela a seguradora especializada em seguros de risco de crédito.

“Com esta nova cobertura, os Segurados Cosec podem proteger-se contra o risco de faltas de pagamento provocadas por usurpação de identidade de clientes, nas vendas a crédito seguras na apólice de Seguro de Crédito”, avança a companhia.

O furto de identidade “é um fenómeno verificado com cada vez maior frequência, que consiste na utilização fraudulenta de dados por terceiros, com recurso à usurpação de identidade de empresas legítimas, normalmente saudáveis em termos financeiros”. Este risco aumentou com a subida das transações online, e representa já uma ameaça também para o tecido empresarial.

“Num momento em que são verificados cada vez mais casos de furto de identidade, considerámos muito pertinente criar uma proteção que evita perdas financeiras e minimiza o tempo e recursos alocados a este tipo de fraude. Acreditamos que será uma ferramenta muito útil e pioneira no país, desenvolvida por uma equipa especializada e concentrada em fornecer as respostas mais eficazes”, comenta Vassili Christidis, CEO da Cosec.

“A Cobertura Acessória de Furto de Identidade, é essencial que as empresas tenham uma ação preventiva e adotem práticas empresariais para a verificação dos clientes e formalização dos processos de contratação”, defende a companhia.

“A nossa experiência demonstra que, por regra, os danos por Furto de Identidade resultam do elevado nível de sofisticação de falsificações e adulterações praticadas por terceiros e não por falhas das empresas lesadas. No entanto, as empresas devem estar atentas a todas as comunicações recebidas, em termos de expressões pouco usuais ou erros gramaticais, assim como verificar a legitimidade das encomendas, formalizar as condições gerais de venda antes do início da relação comercial. Estas são algumas das técnicas que poderão ser usadas para minimizar a fraude por Furto de Identidade”, acrescenta Vassili Christidis.