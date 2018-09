Costa defende Azeredo Lopes: “Não é responsabilidade de nenhum ministro estar à porta de um paiol a guardá-lo”

É um dos temas incontornáveis na agenda política e Assunção Cristas, líder do CDS-PP, não deixou de questionar António Costa sobre sobre responsabilidades políticas quanto ao caso do furto de armamento na base militar de Tancos. Na resposta, o primeiro-ministro garantiu: “Mantenho todos os membros do Governo”.

“Quando o apuramento de tudo estiver concluído talvez tenha uma enorme desilusão sobre as responsabilidades políticas neste caso”, avisou desde logo Costa. E seguiu-se uma defesa convicta do ministro da Defesa Nacional, José Azeredo Lopes, tendo o primeiro-ministro afirmado que “não é responsabilidade política de nenhum ministro estar à porta de um paiol a guardá-lo”.

“É quando for alertado para as condições de segurança ter reposto essas condições. E depois de se constatar que havia problemas nos paióis, ordenar a revisão geral e a operação de recuperação de todo o armamento”, explicou o primeiro-ministro.

Cristas perguntou especificamente a Costa se vai extinguir a Polícia Judiciária Militar e demitir o ministro da Defesa Nacional e o chefe do Estado Maior do Exército, por causa do caso de Tancos que ontem conheceu novos desenvolvimentos, nomeadamente a detenção do diretor da Polícia Judiciária Militar.

“Não só mantenho o meu ministro [da Defesa Nacional] como a ministra da Justiça. Mantenho todos os membros do Governo”, assegurou Costa, na resposta. E Cristas fez questão de comentar que não se tinha referido à ministra da Justiça.