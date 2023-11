O primeiro-ministro considerou hoje em Bissau que “é sempre bom” estar com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e realçou a importância de estarem juntos na celebração dos 50 anos da independência da Guiné-Bissau.

15 Novembro 2023, 20h33

António Costa viajou para a Guiné-Bissau num avião KC-390 da Força Aérea Portuguesa que chegou ao Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira perto das 19:00.

À saída do avião, o primeiro-ministro foi recebido na pista pelo chefe da Casa Civil da Presidência da República da Guiné-Bissau, Soares Sambu. A seguir, numa sala do aeroporto, foi saudado pelo Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, com quem esteve à conversa.

Pouco depois, em declarações aos jornalistas, com o ministro guineense Negócios Estrangeiros, Carlos Pinto Pereira, ao seu lado, António Costa defendeu que “esta é uma visita muito importante” e evitou comentar a atual situação política portuguesa, na sequência da sua demissão do cargo de primeiro-ministro.

Questionado sobre a decisão de ficar com a pasta das Infraestruturas, após a exoneração do ministro João Galamba, e sobre o estado da sua relação com o Presidente da República, António Costa respondeu: “Não vamos falar de questões da política interna, mas é sempre bom estar com o senhor Presidente da República”.

“Mas é sobretudo importante estarmos aqui juntos com as autoridades da Guiné-Bissau, com o senhor ministro dos Negócios Estrangeiros, com o senhor Presidente da República da Guiné-Bissau, a celebrarmos os 50 anos da independência”, acrescentou.