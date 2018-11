Costa: “O salário médio das famílias aumentou 3,4% sem que o investimento fuja”

António Costa faz balanço dos três anos de Governo no Porto, na Casa Allen, uma infraestrutura da Direção Regional da Cultura Norte.

O primeiro ministro fez um balanço positivo recordando que “o salário médio das famílias aumentou 3,4% sem que o investimento fuja”.

“Portugal tem salários baixos? Isso, todos sabemos”, diz António Costa. O primeiro-ministro lembrou que “o salário mínimo nacional foi revisto em alta em cada um dos anos da legislatura. Em 2019, mesmo que fique em 600 euros, teremos aumentos de 19%” no salário mínimo nacional, destaca, referindo ainda que o salário médio aumentou 3,4% desde o início da legislatura”.

Costa desvalorizou ainda as dúvidas das instituições internacionais sobre solidez das contas. “Tudo o que previmos foi confirmado pelos resultados”. O primeiro-ministro mostrou-se confiante e diz que as instituições tendem sempre a prever o pior, pela sua própria natureza. “A nós compete-nos apresentar resultados, não fazer previsões. E tudo aquilo que previmos foi confirmado pelos resultados”.

Questionado sobre as greves, o primeiro-ministro disse que “não se pode dizer que este Governo não foi amigo da Administração Pública”. E frisou que “não há um único português que não saiba que este governo foi um governo amigo da Administração Pública”.

António Costa explicou, de seguida, que este governo repôs os salários e procedeu ao descongelamentos das carreiras dos trabalhadores da administração pública.

Sobre a greve dos enfermeiros, o primeiro-ministro disse que, nesta legislatura, o governo contratou 9.000 profissionais para a saúde, dos quais 3.300 foram enfermeiros. Além disso, recordou que o governo repôs as 35 horas de trabalho por semana e repôs ainda os suplementos relativos às horas de qualidade e às horas extra.

Quanto à greve dos magistrados, António Costa foi perentório ao dizer que “os titulares de órgãos de soberania não recorrem à greve”.

Sobre a aprovação de todas as propostas de alteração que entraram no Parlamento, o chefe do Governo diz que desequilibra o Orçamento em 5,7 mil milhões: “seria uma catástrofe orçamental”,

Estes 5,7 mil milhões de euros, são 3,8 mil milhões pela via da redução de receitas e 1,8 mil milhões de euros pela via do aumento da despesa.

Questionado sobre as