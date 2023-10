“Desde a 22h30 de sexta-feira até grande parte do dia de ontem Portugal consumiu exclusivamente energias renováveis e isso não é fruto do acaso, isso é fruto das boas políticas que teriam sido adotadas”, destacou o primeiro-ministro.

30 Outubro 2023, 17h31

O primeiro ministro, António Costa, sublinhou que Portugal esteve a consumir energias renováveis nos últimos dois dias, em resposta à deputada única do PAN, Inês de Sousa Real.

“Portugal esteve dois dias a consumir exclusivamente energias renováveis. Desde a 22h30 de sexta-feira até grande parte do dia de ontem, Portugal consumiu exclusivamente energias renováveis e isso não é fruto do acaso, isso é fruto das boas políticas que teriam sido adotadas”, destacou o primeiro-ministro.

Desta forma, o governante disse que pode “confirmar o compromisso com a biodiversidade que me fez diversificar as espécies animais que residem comigo e portanto passei a ter um terceiro animal de companhia, de uma espécie animal diferente”.

Do lado do PAN, Inês de Sousa Real tinha perguntado se o executivo estava disponível “para aliviar a fatura das associações e das famílias com animais de companhia porque na pecuária já aliviou”.