Costa promete nova Lei de Bases da Saúde até ao final desta legislatura

Na abertura do debate quinzenal com o primeiro-ministro que está a decorrer no Parlamento, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, começou por questionar António Costa sobre a nova Lei de Bases da Saúde. “Quando é que o Governo irá entregar a sua proposta no Parlamento?”

Na resposta, Costa fez questão de salientar “o reforço de 700 milhões de euros na Saúde” e de “mil novos recursos humanos”. Quanto à Lei de Bases da Saúde, especificamente, não se comprometeu com datas, mas assegurou que será possível concluir o processo ainda “nesta legislatura”.

“Faremos a nossa conclusão final e apresentaremos a proposta. Se é já este mês ou daqui a dois, não lhe sei dizer. Mas será seguramente a tempo de cumprir o objetivo de nesta legislatura podermos ter uma nova Lei de Bases da Saúde”, declarou o primeiro-ministro.