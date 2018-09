Costa & Rio na PGR

Quero lá saber que Rui Rio gostasse de ver fora do PSD os seus críticos. Ou que as pessoas que o criticam no partido gostassem de lhe fazer um poucochinho daquilo que António Costa fez a António José Seguro. Esse tema, aparentemente interessante para a análise política nacional, não passa de um flagrante da vida de um líder à procura de descanso. É assunto para os militantes, para gente que, quando o partido não está no poder, fica ansiosa, sem muito que fazer e se fragmenta em tantas capelas como o Sporting em candidaturas à presidência do clube.

O que me interessa, e preocupa deveras, é que Rui Rio, como presidente do maior partido da oposição, pareça abdicar de participar na discussão de um tema central da vida pública portuguesa: a nomeação do próximo Procurador Geral da República (PGR).

Se repararam bem, com intervalo de horas, António Costa e Rui Rio assinaram mais uma valente polémica. O primeiro-ministro, circunspecto, assinalou que a nomeação na PGR não é “matéria de luta partidária”. E Rui Rio, oposicionista angelical, falou como o outro Dupont da imortal criação de Hergé, dizendo ainda mais: definitivamente, não quer “partidarizar” a questão. Extraordinário!