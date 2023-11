Esta quarta-feira anunciou a venda de um eletrolisador para uma empresa portuguesa.

Cotada em Wall Street, a portuguesa Fusion Fuel – que produz equipamentos para a produção de hidrogénio verde – recebeu um aviso por parte do índice Nasdaq de que corre o risco de exclusão de bolsa pela desvalorização das suas ações.

A gestora da bolsa tecnológica avisou esta semana que a companhia não está atualmente a cumprir com o mínimo de 1 dólar por ação de preço mínimo para estar cotada no Nasdaq Global Market. Desta forma, tem 180 dias, até 6 de maio de 2024 para voltar a cumprir com as regras do preço mínimo, tendo o valor igual ou superior a 1 dólar por ação durante, pelo menos, 10 dias seguidos de negociação, explica a Fusion Fuel em comunicado.

O aviso não tem efeito imediato nas ações ordinárias da empresa que continuam a negociar. “A companhia intenciona monitorizar o preço de fecho das ações ordinárias e pode, se apropriado, considerar implementar opções disponíveis para voltar a cumprir com as regras do preço mínimo”, mas se não cumprir, pode ganhar 180 dias extra de negociação para voltar a cumprir as regras, pode-se ler.

A cotada recua hoje mais de 4,6% em Wall Street para os 0,595 dólares.

Já esta quarta-feira, a empresa anunciou que chegou a acordo com uma empresa portuguesa de energia para a venda de um eletrolisador com capacidade de 1,25 MW, não revelando o nome do comprador.

O eletrolisador recebeu financiamento da Comissão Europeia através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A unidade industrial localizada no norte do país vai produzir, armazenar e distribuir hidrogénio verde para transporte rodoviário ligeiro e pesado. O objetivo é a unidade estar a operar antes do final de 2024.

O sistema utilizado vai ser a tecnologia HEVO da Fusion Fuel, blocos modulares de produção de hidrogénio verde, recorrendo a energias renováveis.

Em termos de desempenho financeiro, a empresa registou perdas de 12,4 milhões no segundo trimestre deste ano face a período homólogo. No último trimestre de 2022, os prejuízos atingiram os 17 milhões de euros.

Este ano, a companhia também ganhou um contrato de 2,46 milhões de euros para fornecer equipamento à CSIC em Espanha. Ao mesmo tempo, também submeteu vários projetos a programas de financiamento em Espanha – três ao H2 Pioneers – e quatro em Portugal ao abrigo do PRR, num total de 70 MW.

Também no início deste ano, foi anunciado que a Dourogás vai comprar a produção total de 40 toneladas de hidrogénio verde que a Fusion Fuel produzir no seu projeto GreenGas de Évora.