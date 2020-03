Covid-19: Airbnb anuncia novas medidas e programas para tornar reservas mais flexíveis

Empresário tinha acordado entrar com 20 milhões de euros no aumento de capital da Cofina. Além de Mário Ferreira, aumento de capital deveria ter sido subscrito pelos atuais acionistas da Cofina. Caso a operação tivesse chegado a bom porto, o dono da Douro Azul tornar-se-ia no segundo maior acionista da Cofina, ficando com 15% da empresa.