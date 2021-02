Covid-19: Apoio de França e Luxemburgo a caminho de Portugal

Uma equipa do Luxemburgo, constituída por dois médicos e dois enfermeiros vai apoiar o serviço de Medicina Intensiva do Hospital do Espírito Santo de Évora, enquanto um médico e os três profissionais de enfermagem franceses irão trabalhar no Hospital Garcia de Orta, em Almada, revela o Governo português em nota oficial.

“Esta ajuda constitui um apoio importante a dois hospitais que têm vindo ainda a sentir uma elevada pressão ao nível dos cuidados intensivos. Ambas as equipas deverão chegar na semana de 15 de fevereiro, prevendo-se uma estadia de 15 dias”, diz o comunicado.

As duas equipas oriundas do Luxembrurgo e de França vêm assim juntar-se à equipa de médicos militares alemães que já se encontra em Portugal há alguns dias – todas elas tornando evidente que o país precisa da ajuda externa que chegou a ser rechaçada como hipótese.

Recorde-se que os médicos alemães seguiram para o Hospital da Luz, com o Ministério da Saúde a justificar a colocação dos médicos numa unidade privada com questões de espaço: a opção permite que a equipa trabalhe toda nas mesmas instalações, o que é claramente um benefício para a sua eficácia. Marta Temido disse na comissão parlamentar de Saúde, que “foram avaliadas várias hipóteses” sobre o auxílio alemão.

Entretanto, O chefe equipa clínica alemã, coronel Jens-Peter Evers, considerou que vai ser preciso ficar mais tempo em Portugal a ajudar a combater a pandemia, além das três semanas inicialmente previstas. A vida das equipas de Luxemburgo e de França v em dar razão ao clínico alemão, que disse que “o meu trabalho aqui é ficar por três semanas. Mas posso imaginar que pode ser preciso ficar mais tempo ou trazer uma segunda equipa”.

Também a Áustria está a prestar auxílio ao combate à pandemia em Portugal, através da aceitação do transporte de doentes instalados em território nacional para unidades de cuidados daquele país da Europa central.