Covid-19: Confirmadas oito mortes em Espanha e 430 infetados

Pelo menos oito pessoas morreram devido à epidemia de Covid-19 em Espanha, com o número de casos confirmados naquele país a alcançar os 430, confirmou hoje o Ministério da Saúde espanhol.

De acordo com dados divulgados pelo diretor do Centro de Coordenação de Alertas e de Emergências Sanitárias do Ministério da Saúde de Espanha, Fernando Simón, citados pela agência espanhola Efe, todos os casos positivos de infeção pelo novo coronavírus estão associados a focos de contágio já conhecidos.

Os 430 casos confirmados estão repartidos do seguinte modo: 174 em Madrid, 45 no País Basco, 39 em La Rioja, 30 em Valência, 27 na Andaluzia, 24 na Catalunha, 10 na região autónoma das Canárias, 15 em Castela-Mancha, 14 em Castela e Leão, 11 em Aragão, 10 em Cantábria, seis no arquipélago das Baleares e em Estremadura, cinco nas Astúrias, três na Galiza e em Navarra.

O responsável acrescentou que pelo menos 30 pessoas já recuperaram, mas as autoridades de saúde consideram que ainda é cedo para decretar o fim da fase de contenção do surto.

Do total de pessoas que recuperaram, 11 dizem respeito à região da Andaluzia e as restantes às Baleares, Canárias, Madrid e País Basco.

As únicas zonas que ainda não registam casos são Múrcia e as cidades de Ceuta e Melilha.

O número de pessoas infetadas em todo o mundo pelo novo coronavírus aumentou para 101.988, dos quais morreram 3.491, segundo um balanço feito pela AFP, com dados atualizados às 09:00 de hoje.

Citando fontes oficiais, a AFP diz que, no total, foram registadas 1.146 novas contaminações e 35 mortes desde o último balanço, realizado às 17:00 de sexta-feira.

Até ao momento, há registo de casos em 94 países, entre os quais Portugal. De acordo com os últimos dados da Direção-Geral da Saúde, Portugal tem 13 casos confirmados de Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus.

Com base no número mundial de infetados, a taxa de letalidade é de 3,4%, sendo que até ao momento a maioria já recuperou.

O balanço da AFP mostra que a China, à exceção dos territórios de Hong Kong e Macau, conta com 80.651 casos, dos quais 3.070 morreram.

A AFP diz que, entre o final da tarde de sexta-feira e a manhã de hoje, surgiram 99 novas contaminações e 28 mortos na China. No resto do mundo, registaram-se 1.047 novos casos desde as 17:00 de sexta-feira.

Depois da China, os países mais afetados são a Coreia do Sul (6.767 casos, dos quais 483 são novos), Irão (4.747 casos, com 124 mortes), Itália (4.636 casos, 197 mortes) e Alemanha (684 casos, sem registo de casos mortais).

O balanço da AFP foi elaborado com dados recolhidos junto das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).