Covid-19: confirmado primeiro caso na Catalunha

Foi confirmado o primeiro caso na Catalunha de infecção por coronavírus Covid-19, subindo assim para quatro o número de infetados em território espanhol.

Os pormenores sobre este novo caso agora na comunidade catalã serão apresentados às 16:30 (15:30 hora portuguesa), em conferência de imprensa, pela secretária de Saúde Pública, Joan Guix.

Esta notícia é conhecida no mesmo dia em que cerca de mil turistas se encontram retidos num hotel em Adeje, no sul de Tenerife, depois de se saber que um turista italiano hospedado naquele estabelecimento foi hospitalizado, após teste positivo o novo coronavírus.

O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de 2.707 mortos e cerca de 80.300 pessoas infetadas, de acordo com dados reportados até hoje, por cerca de 30 países.

Além de 2.665 mortos na China, onde o surto começou no final do ano, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.

O único caso conhecido de um português infetado pelo novo vírus é o de um tripulante de um navio de cruzeiros que está hospitalizado no Japão.