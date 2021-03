Covid-19: Discrepância de dados sobre novos casos afeta setor do turismo na Madeira, diz Albuquerque

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, considerou que a discrepância de dados sobre novos casos afeta setor do turismo na Madeira. “Claro que afeta [o turismo]. Mas ainda não consegui perceber por que os números são díspares. Deve ser um defeito meu. Não consigo entender”, afirmou o chefe do executivo madeirense.

E reforçou: “Acho que é uma coisa simples. Hoje, com os meios que existem, acho que é uma situação que era evitável. Não consigo perceber por que há essa disparidade. Já li várias versões sobre o tema, mas chego à mesma conclusão: não tem conclusão nenhuma”.

Miguel Albuquerque falava à margem de uma visita a uma vereda reabilitada na zona do Paul da Serra, no concelho do Porto Moniz, zona norte da Madeira, agora transformada em percurso recomendado para fins turísticos.

A discrepância nos dados diários sobre novos casos de covid-19 entre a Direção Regional de Saúde e a Direção-Geral da Saúde tem gerado polémica nas últimas semanas, pois os números da autoridade nacional são habitualmente superiores aos reportados ao nível regional e elevam o índice de transmissibilidade no arquipélago para o nível extremo.

O presidente do Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP, refuta, no entanto, essa classificação.

“Nós não temos nível extremo”, afirmou, reforçando: “Se comparar o número de infetados por 100 mil habitantes, vai perceber que a região tem muito menos infetados, tem muito menos mortos do que o continente”.

De acordo com os dados mais recentes fornecidos pela Direção Regional de Saúde, o arquipélago, com cerca de 260 mil habitantes, regista 662 casos ativos de covid-19, num total de 7.986 confirmados desde o início da pandemia, e 67 óbitos associados à doença.

A Direção-Geral da Saúde reporta, por seu lado, 8.252 casos confirmados e 64 mortos.

“Eu acho que, neste momento, essa situação está em vias de ser esclarecida e não tem nenhum sentido haver essa disparidade de números”, afirmou Miguel Albuquerque.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.682.032 mortos no mundo, resultantes de mais de 121,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.743 pessoas dos 816.055 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.