Covid-19: Encerradas todas as escolas de Felgueiras e Lousada

Até orientação em contrário da DGS, os trabalhadores dos impostos e das alfândegas “não deverão usar máscaras”. A ordem consta do plano de contingência para o Covid-19 da AT e abrange todos os funcionários mesmo os que estão a fazer atendimento ao público quer na revisão de bagagens dos aeroportos ou em contacto com contribuintes nos serviços de finanças ou nas Lojas do Cidadão, ou os que exercem funções de inspecção externa.