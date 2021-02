Covid-19: INEM recebe 36 ventiladores doados pelo Governo francês

Os ventiladores Osiris 3 são indicados para ventilação de doentes críticos em transferências inter-hospitalares e para utilização em situações de emergência, tendo capacidade para ventilação invasiva e ventilação não invasiva, explica o INEM em comunicado enviado hoje para as redações.

Os aparelhos foram entregues esta manhã, numa sessão que decorreu no Parque da Saúde em Lisboa e que contou com representantes do INEM, do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH) e da Embaixada Francesa.

Em comunicado, o presidente do INEM, Luís Meira, sublinha que estes ventiladores constituem “um reforço significativo da capacidade do Instituto no que concerne ao transporte de doentes críticos, capacidade que se tem mostrado essencial no âmbito da resposta nacional à pandemia de covid-19”.