Covid-19: IP identificou equipas de colaboradores para funcionar em teletrabalho

A IP – Infraestruturas de Portugal identificou diversas equipas de colaboradores que podem funcionar em regime de teletrabalho a partir de suas casas, além de também estar a promover a realização de reuniões por vídeo e teleconferência.

“No cumprimento das orientações definidas pelo Governo e DGS [Direção-Geral de Saúde], a IP aprovou um plano de contingência, aplicável a todas as empresas do Grupo IP, que foi alvo de ampla divulgação junto dos mais de 3.600 colaboradores da empresa que exercem funções de norte a sul do país, através de suportes digitais e físicos, com a informação atualizada diariamente sobre a situação da epidemia no mundo e com as recomendações para sensibilização de todos para a adoção de comportamentos preventivos”, esclareceu fonte oficial da gestora das redes ferroviária e rodoviária nacionais às questões colocadas pelo Jornal Económico sobre o plano de contingência ativado em função do coronavírus.

De acordo com esta fonte oficial, “o plano de contingência, que se encontra em fase de implementação, tem como objetivo estabelecer a estratégia, os procedimentos e as medidas destinadas a assegurar as condições de segurança e de saúde dos trabalhadores, numa ótica de prevenção e ainda garantir a operacionalidade e funcionalidade da IP numa eventual situação de crise provocada por uma pandemia associada ao Covid-19”.

Os princípios subjacentes a este plano de contingência da IP são “proteger a saúde dos trabalhadores através da limitação do risco de contaminação, nos locais de trabalho; garantir a continuidade das funções nucleares da empresa, assegurando a manutenção dos serviços considerados essenciais; envolver os prestadores de serviços, fornecedores e clientes no sentido de estes também estruturarem os seus próprios planos de contingência, definindo serviços essenciais compatíveis com os serviços essenciais da IP”.

“No âmbito do plano já foram acionadas as seguintes medidas: uma matriz de responsabilidade aplicada às várias unidades orgânicas; uma ampla divulgação das recomendações para as práticas de higiene, ventilação das salas e distanciamento social; proibição de viagens ao estrangeiro; a promoção de reuniões por vídeo e teleconferência; a intensificação dos serviços de limpeza nas instalações; a distribuição de gel desinfetante pela empresa e de equipamentos de proteção individual por todos os trabalhadores; a identificação de equipas necessárias que podem trabalhar em teletrabalho e de áreas de isolamento; a definição de procedimentos em casos suspeitos e de vigilância de contactos próximos”, adianta a referida fonte oficial da IP.

De acordo com essa fonte, “o plano de contingência constitui uma nova fase da atuação da empresa no esclarecimento sobre o surto do coronavírus (Covid-19) aos seus colaboradores”, acrescentando que “a Infraestruturas de Portugal continuará empenhada em colaborar com as autoridades para, dentro das suas capacidades e competências, poder contribuir para a mitigação dos efeitos do surto de coronavírus (Covid-19) junto das populações”.