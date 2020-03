Covid-19: Petição para medidas “vigorosas” de quarentena para todo o país já soma mais de 12.500 assinaturas

Já foram recolhidas mais de 12.500 assinaturas na petição pública online que reclama uma estratégia nacional de controlo de transmissão do novo coronavírus e apela a que sejam tomadas “medidas vigorosas” para contenção da crise do Covid-19 e redução do número de infetados e mortes no país. Entre as medidas reclamadas está o fecho de escolas e serviços públicos não essenciais, a articulação com laboratórios privados para realização de testes para o novo coronavírus e mecanismos de proteção social de compensação de todos os afetados pelas medidas de quarentena. Petição pretende levar a discussão no Parlamento e ultrapassa já largamente as quatro mil assinaturas necessárias para poder ser discutida no plenário da Assembleia da República.

“Perante o período de pré-calamidade que se vive no País, vêm por este meio os subscritores apelar a que sejam imediatamente tomadas medidas vigorosas para contenção da crise e redução do número de infetados e mortes no país”, lê-se na petição cujos autores não constam do documento online e que reclamam um conjunto de medidas junto do Chefe de Estado, primeiro-ministro, ministra da Saúde, Diretora-Geral da Saúde e deputados da Assembleia da República

Na petição é defendido que “sem uma estratégia nacional de controlo de transmissão será inevitável, à semelhança do que se verifica em Itália, que muitos portugueses fiquem sem assistência médica, não só perante a atual pandemia, mas também para fazer face a todas as outras necessidades de saúde”.

É neste contexto que os seus autores entendem que se devem decretar “medidas de quarentena para todo o país”. Na lista de medidas reclamadas consta o encerramento de todos os estabelecimentos de ensino e de serviços e espaços públicos não essenciais, bem como o fecho de espaços de espetáculos, diversões, ginásios e outros espaços fechados de lazer; e ainda de todos os locais que possam ser potenciais focos de infecção.

São ainda destacas medidas na saúde como a criação de protocolos operacionais nacionais a adaptar e aplicar em todas as unidades públicas e privadas nos diferentes níveis de cuidados. E a actualização diária da definição de caso e indicações para realização de teste de pesquisa de Covid-19. Na petição é ainda reclamado que seja permitido a qualquer médico a requisição de teste sem necessidade de validação da Linha de Apoio ao Médico (LAM) – mantendo-se esta como apoio para tomada de decisão. Outras medidas incidem na necessidade de criar circuitos de realização de testes em segurança (como unidades móveis locais) e na articulação com laboratórios privados para realização dos testes (quando esgotada a capacidade dos laboratórios públicos). É também feito o apelo para que sejam criados mecanismos de proteção social de compensação para todos os afetados pelas medidas de quarentena.

Pelas 14:10 desta quinta-feira, 12 de março, a petição “COVID-19: medidas a tomar“ contava com 12.547assinaturas.

A legislação estipula que “qualquer petição subscrita por um mínimo de 1.000 cidadãos é, obrigatoriamente, publicada no Diário da Assembleia e, se for subscrita por mais de 4000 cidadãos, é apreciada em plenário da Assembleia da República.