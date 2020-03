Covid-19: Portugal com 13 infeções confirmadas e 30 novos casos em avaliação

Portugal regista 13 infeções confirmadas de Covid-19 e 30 novos casos suspeitos ainda em avaliação, informou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS)

Segundo o boletim sobre a situação epidemiológica em Portugal, divulgado pela DGS, o número total de casos suspeitos é de 181 desde o início do ano, entre os quais os 30 que se encontravam hoje ao final do dia a aguardar resultados dos exames laboratoriais.

O aumento do número de infeções, de nove na quinta-feira para 13 hoje, foi inicialmente anunciado pela ministra da Saúde, Marta Temido, após uma reunião da União Europeia, em Bruxelas.

No boletim, a DGS explica que dos 13 casos de infetados com o novo coronavírus, que provoca a doença denominada Covid-19, oito são no Porto, um em Coimbra e quatro em Lisboa.

Do total de casos, cinco são importados: um de Espanha e quatro de Itália. Nove são homens.

Ainda de acordo com o boletim, houve ainda 354 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

O número de pessoas infetadas pelo novo coronavírus aumentou para 100.842, das quais 3.456 morreram, em 92 países e territórios, segundo um balanço divulgado pela agência noticiosa France Presse (AFP), com dados atualizados às 17:00 de hoje.

O novo coronavírus surgiu pela primeira vez no final do ano passado em Wuhan, na China, e pode causar infeções respiratórias como pneumonia.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para “muito elevado”.