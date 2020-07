Covid-19: Reino Unido registou 138 mortes e 398 casos de infeção num dia

Os dados atualizados pelas autoridades indicam que, desde o início da pandemia covid-19 até hoje registam-se 44.968 mortes e 291.373 casos de contágio confirmados por teste.

Na segunda-feira tinham sido registadas 11 mortes, o número mais baixo desde 13 de março, e 530 novos infetados, 90% menos do que no pico da pandemia, embora os valores registados durante o fim de semana sejam sistematicamente baixos devido aos atrasos do processo administrativo.

Estatísticas oficiais publicadas hoje pelo instituto ONS indicam que o balanço real é mais elevado, já que só em Inglaterra e País de Gales foram registadas 50.548 mortes cujas certidões de óbito faziam referência à covid-19 entre 28 de dezembro e 03 de julho.

Juntando os dados relativos à Escócia e Irlanda do Norte e também aqueles mais recentes, o total de óbitos de covid-19 no Reino Unido, incluindo os casos suspeitos, está perto de 56 mil, embora o ritmo tenha decrescido significativamente nas últimas semanas.

Entretanto, um relatório publicado hoje pela Academia das Ciências Médicas estimou que uma segunda onda de infeções no inverno pode provocar mais cerca de 120 mil mortes, sobretudo entre janeiro e fevereiro.

Hoje, o ministro da Saúde, Matt Hancock, confirmou que a partir de 24 de julho vai passar a ser obrigatório o uso de máscaras em lojas e supermercados, tal como nos transportes públicos, embora a medida não se aplique aos empregados nem a bares ou restaurantes.

“Ainda não estamos fora de perigo, por isso temos de fazer o máximo para manter este vírus encurralado e aproveitar o verão em segurança”, disse no parlamento.

Desde que o novo coronavírus foi detetado na China, em dezembro do ano passado, a pandemia da doença covid-19 já provocou mais de 573 mil mortos e infetou mais de 13,12 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse (AFP).