CP adia revisões dos comboios regionais para evitar supressões

A CP – Comboios de Portugal decidiu adiar revisões nos comboios regionais por mais 10 meses para evitar supressões de norte a sul do país. A Comissão de Trabalhadores da CP garante que a segurança dos passageiros não está em causa e, desta forma, a Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário (EMEF) fica com mais tempo para contratar e formar novos operários, avança o “Jornal de Notícias”.

“A CP decidiu alargar por 10 meses os ciclos de manutenção das automotoras elétricas UTE 2240, que fazem o serviço regional de norte a sul do país. Desta forma, evita-se que 34 das 52 automotoras elétricas tenham de ficar paradas a partir de janeiro”, explicou ao jornal Catarina Cardoso, da Comissão de Trabalhadores da CP.

A decisão da empresa surge depois de o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, ter anunciado a construção da maior linha férrea dos últimos 100 anos. Catarina Cardoso garante, no entanto, que “a extensão do número de quilómetros está dentro dos níveis de segurança”.

A partir de setembro (altura em que as 34 automotoras devem fazer a revisão geral de material), é esperado que mais 40 pessoas tenham entrado nas oficinas da EMEF no Entroncamento.