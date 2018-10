CP aumenta capital em 23 milhões de euros

A CP procedeu a um novo aumento de capital, desta feita, em 23 milhões de euros.

Segundo um comunicado enviado há minutos à CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, esse aumento de capital efetivou-se em numerário, dos quais 13 milhões de euros serão realizado ainda no presente mês de outubro, sendo os restantes 10 milhões de euros concretizados no próximo mês de novembro.

O aumento de capital foi subscrito pelo acionista único da CP, o Estado português.

Com este aumento, o capital estatutário da transportadora ferroviária nacional passa a ser de 3.928 milhões de euros.